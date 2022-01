Sono 2733 i positivi in provincia di Ragusa. Di questi, 2684 si trovano in isolamento domiciliari e 41 in ospedale: di questi, 6 in Rsa covid e 2 in foresteria covid.

Purtroppo, si registra anche un altro decesso: salgono così a 385 i morti in totale dall’inizio della pandemia.

I dati per Comune:

Acate 29,

Chiaramonte Gulfi 43,

Comiso 166,

Giarratana 7,

Ispica 104,

Modica 502,

Monterosso Almo 6,

Pozzallo 179,

Ragusa 965,

Santa Croce Camerina 57,

Scicli 126,

Vittoria 500.

Sono 20.267 i guariti dall’inizio della pandemia in provincia di Ragusa.