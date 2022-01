Auguri di buon anno dal sapore speciale. Sono quelli arrivati dal reparto di Malattie infettive e indirizzati al direttore generale dell’Asp di Ragusa, architetto Angelo Aliquò. A farsene portavoce il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti, che è anche cappellano ospedaliero, che ha voluto così mettere in rilievo la capacità degli operatori pur a fronte di una situazione emergenziale alquanto complessa, ancora più delicata in questi giorni, come testimoniato dall’incremento dei contagi. “Buon anno 2022 dal reparto di Malattie infettive – ha detto don Occhipinti, in un video diffuso sui social e rilanciato dall’Asp, con la protezione di una tuta speciale (la stessa che serve per andare in visita ai degenti) così come gli altri sanitari che lo hanno attorniato – auguriamo a tutti quella salute che, in determinati frangenti, sta mancando. Da lodare, di certo, l’operato di questo personale per come si prende cura di tutti gli ammalati. Siamo certi che il manager apprezzerà il loro contributo e il servizio prezioso che sono stati in grado di animare in questo reparto”.