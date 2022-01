La prima edizione della mostra-concorso Presepi 2021 promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa si concluderà domani, domenica 9 gennaio, con la consegna degli attestati di partecipazione. Un momento simbolico che si terrà subito dopo la messa pomeridiana delle 18,30, al posto della cerimonia di premiazione che era stata programmata in principio. Lo comunica il parroco, il sacerdote Marco Diara. La decisione è strettamente legata all’aumento dei contagi da Covid-19, al fine di garantire una maggiore sicurezza dei partecipanti. La comunità parrocchiale e i vari avventori hanno potuto ammirare con la massima attenzione, in questi giorni, i vari manufatti per vivere in maniera piena, seppur nelle restrizioni, lo spirito intimo del Natale. Oltre che da Ragusa, ci sono stati partecipanti anche da Giarratana, Chiaramonte e Scicli.