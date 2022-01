Sono 5293 i positivi in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore e c’è pure un morto.

Dei 5293, 5228 si trovano in isolamento domiciliare e 55 sono ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 9 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid.

Sale il numero dei morti che arriva a 289: è morto un uomo di Ispica di 78 anni al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Aumentano anche i guariti che arrivano a 20.771.

I dati per Comune:

76 (+14) Acate

121 (+32) Chiaramonte Gulfi

311 (+22) Comiso

13 (+5) Giarratana

171 (+6) Ispica

962 (+45) Modica

258 Pozzallo

1.703 (+112) Ragusa

151 (+9) Santa Croce Camerina

362 (+16) Scicli

1.091 (+78) Vittoria

Per quanto riguarda i ricoverati dei 55 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa, 16 sono nel reparto di Malattie Infettive e 24 in area grigia, 4 in Rianimazione e 10 in medicina e 1 in Ostetricia. Per quanto riguarda i tamponi ne sono stati eseguiti in totale 839.588.