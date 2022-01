Sono numeri davvero impressionanti quelli degli ultimi giorni in provincia di Ragusa per quanto riguarda i dati covid. Un aumento esponenziale che ha portato la provincia, oggi, a 5.676 positivi totali, di cui 5602 in isolamento domiciliare e 62 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 11 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid.

Stabile il numero dei morti a 389 mentre il numero dei guariti è passato a 20.846.

I dati per Comune:

97 (+21) Acate

137 (+16) Chiaramonte Gulfi

377 (+66) Comiso

13 Giarratana

176 (+5) Ispica

961 (-1) Modica

10 Monterosso

248 (-10) Pozzallo

1.784 (+81) Ragusa

158 (+7) Santa Croce Camerina

357 (+5) Scicli

1.284 (+193) Vittoria

Per quanto riguarda i 62 ricoverati in ospedale a Ragusa: 16 nel reparto di Malattie Infettive e 26 in area grigia, 7 in Rianimazione e 11 in medicina e 2 in Neurologia. In totale sono stati eseguiti 841.977 tamponi.