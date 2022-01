Ancora due morti in provincia id Ragusa a causa del covid. Si tratta di un uomo di Ispica di 75 anni ed un uomo di 81 anni di Scicli, entrambi vaccinati, deceduti in Malattie infettive al “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Sale quindi a 392 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid 19 decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i contagi si registra un altro aumento dei positivi che, complessivamente, adesso sono 6.095 (mentre ieri erano 5.770) e, di questi, 6.020 si trovano in isolamento domiciliare e 61 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 13 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 846.876.

I dati per Comune:

Acate 110 (+11),

Chiaramonte Gulfi 154 (+8),

Comiso 406 (+18),

Giarratana 14 (+1),

Ispica 171 (+1),

Modica 990 (+43),

Monterosso Almo 14 (+1),

Pozzallo 268 (+34),

Ragusa 1.953 (+101),

Santa Croce Camerina 188 (+19),

Scicli 376 (+14),

Vittoria 1.376 (+74).

Dei 61 ricoverati, 47 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 15 nel reparto di Malattie Infettive, 25 in Astanteria Covid e 7 in Terapia Intensiva. Mentre al Guzzardi di Vittoria sono 14, di cui: 12 in Medicina e 2 in Neurologia. Salgono poi a 24.561 le persone residenti in provincia guarite dal Covid dall’inizio della pandemia.