Altri due morti in provincia di Ragusa a causa del covid in provincia di Ragusa e quasi ottomila positivi. Sono esattamente 7.897 positivi al Covid.

In particolare in totale sono 7.897 di cui 7.825 si trovano in isolamento domiciliare e 58 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 14 in Rsa Covid e 0 in Foresteria Covid.

In aumento il numero dei guariti che sale a 21.605 ed il numero dei morti che arriva a 394. Si sono anche due morti: si tratta di due uomini di Chiaramonte Gulfi, un 77enne morto in Rianimazione e un 93enne morto al Pronto Soccorso, entrambi vaccinati.

I DATI PER COMUNE:

147 Acate

223 Chiaramonte Gulfi

595 Comiso

20 Giarratana

187 Ispica

1358 Modica

23 Monterosso

306 Pozzallo

2.294 Ragusa

253 Santa Croce Camerina

578 Scicli

1.841 Vittoria

I ricoverati in ospedale a Ragusa Vittoria

Dati dei 58 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa: 15 nel reparto di Malattie Infettive e 24 in area grigia, 6 in Rianimazione e 11 in medicina e 2 in Neurologia. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, ne sono stati effettuati in totale 852.331.