Dopo giorni di aumenti vertiginosi del numero di positivi in provincia, si registra un calo. Ma purtroppo ci sono due morti. Si tratta di due donne vittoriesi, entrambe vaccinate decedute in Medicina Covid a Vittoria, una donna di 88 anni e l’altra di 93 anni.

Sale quindi a 396 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid 19 decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i contagi, dopo parecchi giorni, si registra un calo dei positivi che, complessivamente, adesso scendono a 6.974 (mentre ieri erano 7.897) e, di questi, 6.888 si trovano in isolamento domiciliare e 73 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria e 13 in Rsa Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 856.308.

I dati per Comune:

Acate 142 (-5),

Chiaramonte Gulfi 203 (-20),

Comiso 539 (-56),

Giarratana 18 (-2),

Ispica 163 (-24),

Modica 1.183 (-175),

Monterosso Almo 22 (-1),

Pozzallo 287 (-19),

Ragusa 1.918 (-376),

Santa Croce Camerina 249 (-4),

Scicli 540 (-38),

Vittoria 1.624 (-218).

Dei 73 ricoverati, 52 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 16 nel reparto di Malattie Infettive, 29 in Astanteria Covid e 7 in Terapia Intensiva. Riapre il reparto Covid dell’ospedale Maggiore di Modica, dove sono ricoverati 8 pazienti: tutti in Malattie Infettive. Mentre al Guzzardi di Vittoria sono 13, di cui: 10 in Medicina, 2 in Neurologia e 1 in Pediatria. Salgono a 23.089 i guariti dall’inizio della pandemia.