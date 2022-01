Ancora decessi in provincia a causa del covid. Sono tre i morti di oggi. Si tratta di un uomo di Vittoria di 93 anni, deceduto in Medicina a Vittoria, vaccinato con due dosi ma con patologie gravi; un uomo di Pozzallo di 67 anni, deceduto in Terapia Intensiva a Ragusa, vaccinato due dosi; un uomo di Comiso di 69 anni, deceduto in Terapia Intensiva a Ragusa, vaccinato con due dosi.

Sale quindi a 401 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid 19 decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i contagi, si registra un calo dei positivi, che adesso sono 9.043 (mentre ieri erano 9.951) e, di questi, 8.954 si trovano in isolamento domiciliare e 79 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria e 10 in Rsa Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 866.521.

I dati per Comune:

Acate 225 (+24),

Chiaramonte Gulfi 301 (+12),

Comiso 823 (-112),

Giarratana 26 (-2),

Ispica 242 (-20),

Modica 1.552 (-290),

Monterosso Almo 23 (-4),

Pozzallo 351 (-76),

Ragusa 2.136 (-262),

Santa Croce Camerina 279 (-22),

Scicli 723 (-147),

Vittoria 2.273 (-109).

Dei 79 ricoverati, 44 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 24 nel reparto di Malattie Infettive, 14 in Astanteria Covid e 6 in Terapia Intensiva. Si segnala anche 1 ricoverato della provincia di Ragusa all’ospedale Garibaldi di Catania. All’ospedale Maggiore di Modica sono ricoverati 10 pazienti: tutti in Malattie Infettive. Mentre al Guzzardi di Vittoria sono 24: tutti ricoverati in Medicina. Salgono a 25.760 le persone residenti in provincia guarite dal Covid dall’inizio della pandemia.