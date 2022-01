Positivi in calo in provincia di Ragusa. In totale sono 8.063 i positivi di cui 7.978 si trovano in isolamento domiciliare e 85 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 10 in Rsa Covid e 0 in Foresteria Covid.

In aumento il numero dei guariti che sale a 26.904 ed il numero dei morti che rimane stabile a 401.

I dati per Comune:

209 Acate

297 Chiaramonte Gulfi

775 Comiso

23 Giarratana

236 Ispica

1434 Modica

20 Monterosso

329 Pozzallo

1840 Ragusa

246 Santa Croce Camerina

689 Scicli

1880 Vittoria

Dei 85 ricoverati per Covid in ospedale, a Ragusa si trovano 26 nel reparto di Malattie Infettive e 15 in area grigia, 6 in Rianimazione.

A Vittoria, 26 in medicina. A Modica, 10 nel reparto di Malattie Infettive. 1 paziente ragusano è ricoverato in rianimazione a Catania.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi, ne sono stati effettuati in totale: 870.618.