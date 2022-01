Due nuovi decessi in provincia di Ragusa a causa del covid. Si tratta di un uomo di Modica di 79 anni, vaccinato con due dosi, deceduto in Terapia Intensiva al “Giovanni Paolo II di Ragusa e di un uomo di Scicli di 90 anni, non vaccinato, deceduto al Pronto Soccorso, sempre a Ragusa. Sale quindi a 418 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid 19 decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i contagi, si registra un calo dei positivi, che scendono così a 8.633 (mentre ieri erano 8.768) e, di questi, 8.531 si trovano in isolamento domiciliare, 83 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 15 in Rsa Covid e 4 in Foresteria Covid. Per quanto riguarda il numero di tamponi effettuati dall’inizio della pandemia: 248.258 sono i molecolari, 37.870 i sierologici, 611.680 i rapidi, per un totale di 897.988 test complessivi.

Ecco nel dettaglio il numero delle persone positive poste in isolamento domiciliare nei 12 comuni Ragusani, confrontato con il dato del giorno precedente:

Acate 272 (+10),

Chiaramonte Gulfi 226 (-20),

Comiso 996 (-35),

Giarratana 34 (-1),

Ispica 274 (-18),

Modica 1.521 (-16),

Monterosso Almo 20 (+1),

Pozzallo 435 (+22),

Ragusa 1.934 (-97),

Santa Croce Camerina 289 (+16),

Scicli 647 (-13),

Vittoria 1.883 (-27).

Salgono a 33.057 le persone residenti in provincia guarite dal Covid dall’inizio della pandemia.