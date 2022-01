Il Presidio Territoriale di Protezione civile è stato attivato alle ore 6,30 di stamane e rimarrà operativo fino alle ore 10 di domani, mercoledì 26 gennaio 2022.

L’attivazione è stata decisa a seguito del bollettino SORIS del 24 gennaio 2022 relativo a stato di generica vigilanza presente nel territorio comunale che interessa la provincia di Ragusa per le condizioni meteo avverse previste nel territorio comunale che interessa le zone montane e collinari dovuto a repentino calo delle temperature durante le prime ore del mattino e conseguente formazione di ghiaccio lungo le strade comunali.

Il personale in servizio nel Presidio Territoriale effettuerà il monitoraggio dei punti critici individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile e precisamente:

● Via Risorgimento (dal rifornimento Agip fino all’incrocio S.S. 194)

● Via Monelli

● Via Addolorata

● Via Paestum (all’altezza del cavalcaferrovia)

● Via Archimede angolo Via dei Frassini

● Corso Italia (zona Salesiani)

● Via Epicarmo (cavalcaferrovia di Via Zama)

● Viale delle Americhe (bretelle laterali e sottopassi)

● SP 13 (Centopozzi – all’altezza del sottovia S.S. 115)

● S.S. 194 (da Ibla a Giarratana).

● Discesa peschiera ( Ragusa Ibla )

● Largo S.Paolo via Avv. G.nni Ottaviano (Ragusa Ibla)