La Medicina dello Sport dell’Asp di Ragusa, responsabile Gaetano Iachelli, è già operativa a mettere in atto la nuova circolare del Ministero della Salute che disciplina la valutazione dell’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid 19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid 19 in assenza di diagnosi da Sars – Cov 2”.

La suddetta circolare ministeriale – in parte supera la precedente del 13 gennaio 2021 – infatti, prevede aggiornamenti riguardanti le valutazioni diagnostiche degli atleti, ai fini del rilascio del certificato idoneativo alla pratica sportiva.

Nello specifico l’applicazione dei nuovi protocolli dipende dall’inquadramento clinico dell’atleta con pregressa positività al SARS COV-2 e sancisce l’opportunità di contattare previamente il medico dello sport per poi intraprendere l’iter diagnostico idoneativo personalizzato necessario, sia che si tratta di nuova certificazione, rinnovo o return to play.

La Medicina dello Sport – con i suoi tre ambulatori distribuiti nei tre Distretti: Ragusa, Modica e Vittoria è già disponibile – via mail – al contatto-triage che, per l’appunto, precede la visita.

Per chiunque fosse interessato:

DR GAETANO IACHELLI – RAGUSA – [email protected] – 0932 234074 – 3396523242

DR. EMANUELE BOCCHIERI – VITTORIA – [email protected]

DR. ANTONINO DI GREGORIO – MODICA – [email protected]