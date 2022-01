“La giornata di oggi, per ciò che rappresenta, deve aiutarci a prendere coscienza del fatto che, ognuno di noi, qualsiasi ruolo svolga nella società, deve lottare e impegnarsi per i valori della democrazia, dell’unità, dell’inclusione, della tolleranza, del rispetto per gli altri, della libertà. Principi d’importanza fondamentale che non sempre vengono rispettati, anzi, bisogna notare che negli ultimi anni assistiamo sempre più di frequente a regurgiti neofascisti o neonazisti inaccettabili.

L’impegno di tutti noi, quindi, non deve essere solo quello di ricordare, ma di agire positivamente,ognuno per la sua parte, affinché i fantasmi dell ‘intolleranza non si ripresentino mai più nella nostra società”. Così il deputato dem onorevole Nello Dipasquale, a commento della giornata della memoria che si celebra oggi in tutto il mondo.

ll 27 gennaio 1945 i cancelli di Auschwitz-Birkenau vengono aperti mostrando al mondo gli orrori della furia nazista. La data della liberazione di quel campo è scelta come simbolo della Shoah e della sua fine.

Ricordare le atrocità commesse dal nazismo e dal regime fascista, lo sterminio, le leggi razziali, tutti coloro che a rischio della propria vita hanno salvato quella degli altri significa costruire un futuro libero dall’odio e dalla violenza, rispettoso dei diritti e della libertà di ognuno.