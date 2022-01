E’ stata ritrovata stamani alle prime luci dell’alba da una pattuglia di guardie giurate “La sicurezza”, una signora anziana in stato confusionale.

La donna era scomparsa dalla sua casa in centro storico, dove viveva da sola: le guardie giurate hanno trovato la porta d’ingresso spalancata, senza nessuno.

Chiamando a gran voce la proprietaria non si ottenevano risposte, quindi entravano e controllavano attentamente tutta l’abitazione, notando il letto disfatto, ma l’anziana signora era sparita.

Immediatamente veniva allertata la Stazione Carabinieri di Vittoria che poco dopo inviava una radiomobile, ed insieme ai militari iniziava una ricerca approfondita, avvisando anche conoscenti e badante.

Pochi minuti dopo le Guardie Giurate notavano a qualche traversa, nella vicina Via Garibaldi, all’altezza di un Bar, un capannello di persone e un’ambulanza, avvicinatosi riconoscevano l’anziana signora molto provata ed in evidente stato confusionale che veniva curata dai sanitari del 118, che provvidenzialmente alcune persone in precedenza avevano allertato, intuendo lo stato dell’anziana signora.

Del ritrovamento della signora venivano subito avvisati anche i Carabinieri.

Indagini in corso.