Ancora un decesso in provincia di Ragusa a causa del covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di Scicli di 78 anni, vaccinata con due dosi, deceduta al Pronto Soccorso del “Giovanni Paolo II”.

Sale quindi a 437 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid 19 decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i contagi, diversamente ai giorni scorsi, si registra un lieve aumento dei positivi, che salgono a 9.006 (mentre ieri erano 8.998) e, di questi, 8.873 si trovano in isolamento domiciliare, 113 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 19 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in total 943.130.

I dati per Comune:

Acate 289 (+3),

Chiaramonte Gulfi 200 (+4),

Comiso 1.034 (-25),

Giarratana 82 (-1),

Ispica 348 (+8),

Modica 1.687 (-8),

Monterosso Almo 21 (-1),

Pozzallo 595 (+41),

Ragusa 1.800 (+2),

Santa Croce Camerina 299 (-2),

Scicli 635 (+17),

Vittoria 1.883 (-28).

Dei 113 ricoverati, 70 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 30 nel reparto di Malattie Infettive, 10 in Oncologia, 25 in Astanteria Covid e 5 in Terapia Intensiva.

All’ospedale Maggiore di Modica sono ricoverati 12 pazienti: 9 in Malattie Infettive, 2 in Chirurgia Generale e 1 in Ortopedia. Mentre al Guzzardi di Vittoria sono 31: tutti in Medicina Covid.

Salgono a 41.237 i guariti.