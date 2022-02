Per il secondo anno consecutivo il Consorzio Despar partecipa all’iniziativa di Fondazione AIRC denominata “Arance rosse per la Ricerca”, che raccoglie fondi per la ricerca sul cancro e promuove scelte sane per la salute e il benessere delle persone.

Quest’anno protagoniste dell’iniziativa in casa Despar saranno le arance “Passo dopo Passo”, marchio proprietario che identifica i prodotti di filiera controllata, nel segno della qualità per i consumatori. Per ogni acquisto di una reticella da 2,5 kg di arance rosse “Passo dopo Passo”, Despar devolverà ad AIRC 50 centesimi.

L’iniziativa ha avuto inizio i primi giorni di febbraio e durerà due settimane; sarà attiva in tantissimi punti di vendita aderenti del Consorzio sparsi sul territorio italiano. È attesa una replica del successo della passata edizione, che ha permesso a Despar di effettuare una donazione complessiva a Fondazione AIRC di oltre 44.000 euro.

“Siamo lieti – commenta il Direttore Generale di Despar Filippo Fabbri – di sostenere AIRC in questa iniziativa di rilevanza nazionale, che ci dà modo di supportare fattivamente la ricerca contro il cancro. Tale progetto è parte di un quadro più ampio di iniziative di Corporate Social Responsibility di attenzione al tema degli stili di vita, della salute e della promozione di una sana alimentazione che da tempo perseguiamo. La nostra fiducia nel progetto ci vedrà certamente partner anche i prossimi anni”.

