Un uomo di Vittoria è stato investito da un tram in Portogallo. Era partito nei giorni scorsi per una vacanza con la moglie e i figli. le sue condizioni sarebbero gravi. A darne notizia su facebook il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello: “Stamattina, mentre si trovava in Portogallo con moglie e figli, un tram ha investito un vittoriese… che adesso è in gravissime condizioni. Esprimo costernazione e cordoglio per l’accaduto e vicinanza alla Famiglia”.