I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, sotto il coordinamento della Procura della

Repubblica di Ragusa, hanno proceduto nei giorni scorsi al sequestro di beni e risorse

economiche per un valore pari a circa 1.500.000 euro nei confronti di 4 soggetti e 2 società

operanti nel settore del recupero e trasformazione di materiali plastici.

Le indagini svolte dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria hanno

portato alla luce un articolato sistema di operazioni commerciali, ritenute dagli investigatori

di natura fraudolenta in quanto finalizzate ad ottenere indebiti risparmi di imposta a scapito

di una società poi fatta fallire.

Più in dettaglio, i due principali indagati, appartenenti al medesimo nucleo familiare e già

noti per essere stati colpiti recentemente da provvedimenti di custodia cautelare

relativamente ad altri illeciti commessi nel settore del riciclaggio di rifiuti plastici, sono stati

ritenuti i reali beneficiari di transazioni che prevedevano l’emissione di fatture per operazioni

inesistenti nei confronti di altre società, tutte di fatto a loro riconducibili, per un valore

superiore ai 4.000.000 di euro.

Le attività investigative portate a termine dalle Fiamme Gialle iblee fanno ritenere che il

modus operandi attuato fosse finalizzato ad ottenere, grazie alla iscrizione di costi fittizi, un

indebito risparmio d’imposta in capo alle società produttive destinatarie delle fatture per

operazioni inesistenti, facendo così traslare sulla società fallita oneri fiscali che, al pari dei

contributi previdenziali riferibili a tutti i dipendenti, venivano omessi e non pagati.

I molteplici riscontri effettuati e comunicati al Tribunale di Ragusa hanno permesso così di

denunciare nr. 4 soggetti, per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni

inesistenti e di bancarotta fraudolenta.

Il G.I.P. del Tribunale di Ragusa, accogliendo le richieste formulate dal P.M., condividendo

l’intero quadro probatorio emetteva apposita ordinanza Applicativa di Misura Cautelare

Reale del sequestro preventivo in forma diretta e per equivalente per ciascun capo di

imputazione formulato fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 1.500.000

euro, quantificato sulla base dei debiti tributari non onorati e sui contributi non versati.

In esecuzione del citato provvedimento le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro delle

somme rinvenute sui conti correnti riconducibili agli indagati nonché di beni immobili (nr. 16

fabbricati e nr. 13 terreni) e beni mobili registrati (n. 2 autovetture).

L’attività in esame costituisce un esempio dell’impegno che la Guardia di Finanza sviluppa

quotidianamente nella lotta a tutti gli illeciti in materia di frodi fiscali e che riguardano le

procedure fallimentari a tutela degli interessi erariali e del tessuto economico legale, ancor

più in un contesto emergenziale come quello attuale.