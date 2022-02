“Non so come dirlo, mi mancano le parole e le mani mi tremano dall’emozione. E se dovesse essere solo la proiezione di un sogno, vi prego; NON SVEGLIATEMI! Giuditta e il monsù Baldini+Castoldi è stato segnalato dal carissimo Franco Di Mare al Premio Strega 2022.

La mia infinita gratitudine a Franco, straordinario giornalista e grande uomo, per aver creduto in me, nel mio sogno e in questo libro. E la grande riconoscenza alla mia casa editrice Elisabetta Sgarbi Stefano Losani Giulia Civiletti per avermi accompagnata sempre, con affetto, in questo straordinario viaggio.

Credetemi quando lo dico: tout est possible. Oggi è un giorno speciale!”.

Così la scrittrice ragusana Costanza Di Quattro, che è anche direttrice artistica del Teatro Donnafugata insieme alla sorella Vicky, annuncia sulla propria pagina facebook una grande notizia: sarà finalista al premio Strega 2022, uno dei più importanti concorsi letterari d’Italia.

A lei, i più sinceri auguri da parte della nostra redazione.