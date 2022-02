La preghiera a San Michele per la liberazione dal Maligno ha caratterizzato, ieri pomeriggio, una delle visite alla Madonna di Lourdes tuttora in corso nella chiesetta che sorge in pieno centro storico a Ragusa. E’ stato il rettore, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, a officiare il rito dopo che già si era tenuta la santa messa, la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione a cura della sottosezione Unitalsi di Ragusa. Le 15 Visite alla Madonna di Lourdes stanno animando questi particolari momenti in una chiesa culla di tale tradizione nel capoluogo ibleo. L’edificio di culto è aperto ogni giorno dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. Tra gli altri momenti particolari, il 18 febbraio ci sarà la proposta di penitenza comunitaria (pane e acqua) mentre per il giorno successivo, quindi il 19, è prevista la benedizione dell’acqua. Il 25 febbraio, inoltre, la messa vespertina, a conclusione della quindicina, sarà presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa. Le celebrazioni sono trasmesse dalle 17 in diretta su Radio Karis inBlu e in diretta streaming sulla pagina Facebook Radio Karis e sul canale YouTube di Radio Karis Ragusa.