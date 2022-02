Dopo la benedizione dell’acqua, oggi, in orario pomeridiano, ci sarà quella alle mamme in attesa. Ultimi appuntamenti con le quindici visite alla Madonna di Lourdes nella chiesa di San Michele arcangelo, in centro storico, a Ragusa, culla di questa tradizione. Venerdì, durante la fase conclusiva dei riti che hanno preso il via lo scorso 11 febbraio, è in programma la santa messa vespertina che sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. La chiesa continua ad essere aperta ogni giorno dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. La mattina, alle 8,15, è in programma la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione. Alle 9 si tiene la santa messa e l’esposizione del Santissimo Sacramento sino a mezzogiorno. Il pomeriggio è caratterizzato alle 17 dalla recita del Rosario, dalla lettura dell’apparizione e, a seguire, dalla santa messa. Alle 19,15 la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione a cura della sottosezione Unitalsi di Ragusa. I riti religiosi sono curati dal rettore della chiesa, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, e trasmessi, ogni giorno, dalle 17, su Radio Karis inBlu e in diretta streaming sulla pagina Facebook Radio Karis e sul canale YouTube di Radio Karis Ragusa. “E’ l’ultima settimana che stiamo dedicando – affermano il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e sezionale, Danilo Tomasi – alla diffusione di questa radicata tradizione religiosa che, come abbiamo potuto appurare, è molto seguita dai credenti. E’ uno spaccato meritevole di attenzione della vita religiosa di questa città che affonda le radici nella storia di decenni fa e che, per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno, come Confcommercio, valorizzare al meglio”.