Nessun decesso a causa del covid in provincia e positivi ancora in calo. Rimane stabile a 477 il numero dei morti. I positivi in totale sono 4516 di cui 4412 si trovano in isolamento domiciliare, 73 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria, 21 nella Rsa e 0 in Foresteria.

I guariti in totale sono 54.205.

Dei 73 ricoverati: Ospedale Ragusa: 23 nel reparto di Malattie Infettive e 15 in area grigia, 5 in Rianimazione; Ospedale Busacca di Scicli: 1 in lungodegenza; Ospedale Vittoria: 18 in medicina; Ospedale Modica: 9 nel reparto di Malattie Infettive.

I dati per Comune:

104 Acate

65 Chiaramonte Gulfi

395 Comiso

53 Giarratana

271 Ispica

765 Modica

23 Monterosso

292 Pozzallo

1035 Ragusa

203 Santa Croce Camerina

362 Scicli

844 Vittoria