Un incontro magico ed emozionante quello tra le corde del pianoforte di Ruben Micieli e le corde del violino di Marco Mazzamuto per il secondo appuntamento della nuova stagione concertistica Ibla Classica International. Il Teatro Perracchio di Ragusa infatti ospiterà sabato 26 febbraio il “Duo Brahms” formato dai due giovani e talentuosi musicisti siciliani, già di fama riconosciuta e apprezzata.

La coppia di artisti offrirà agli spettatori un appassionante programma che li vedrà spaziare tra le note meravigliose di Beethoven e Brahms, in un appuntamento ricco di virtuosismo, sentimenti e passione. I due musicisti regaleranno al pubblico momenti di pura poesia, trasporteranno verso atmosfere intense e profonde, doneranno istanti di emozionante partecipazione, grazie alla loro interpretazione de la Sonata per violino e pianoforte op. 47 n. 9 “Kretzer” di Beethoven, in cui si varierà tra adagio sostenuto, andante con variazioni e un veloce finale, e la Sonata per violino e pianoforte op. 108 n. 3 in Re minore di Brahms, che li vedrà impegnati in quattro movimenti tra allegro, adagio e agitato, con un poco presto e con sentimento, per finire con un presto agitato.

Di Ruben Micieli, grande amico della manifestazione Ibla Classica International, numerosi sono i commenti positivi arrivati da grandi musicisti o docenti: “… Ruben Micieli è un virtuoso nato…un talento straordinario”, Aquiles Delle Vigne, presso l’Università Mozarteum di Salisburgo. “…è un giovane pianista di eccezionale talento … Sono stato colpito dalla sua naturale musicalità, dalle sue abilità tecniche molto sofisticate e… dalla sua raffinata personalità”, Michel Beroff, Professore Emerito presso il Conservatorio di Parigi. Ruben Micieli ha cominciato la sua attività concertistica in giro per il mondo già all’età di 13 anni, ha conseguito numerosissimi premi partecipando a varie rassegne musicali e a molti concorsi nazionali e internazionali. Nel 2008 ha superato brillantemente l’esame di ammissione presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania, ammesso nella classe di Giovanni Cultrera, attuale soprintendente del Teatro Massimo Bellini.

Ha superato tutti gli esami sempre con il massimo dei voti ed a soli 17 anni ha conseguito la laurea in pianoforte in ‘Discipline Musicali – Pianoforte’ e la segnalazione per una produzione discografica. Ha partecipato a più di 40 concorsi nazionali e internazionali ottenendo grandi risultati tra cui: 1° Premio al Leopold Bellan di Parigi, 1° Premio, Premio del Pubblico e Premio come giovane talento al Mayenne International Piano Competition, 1° Premio al Clamo International Piano Competition di Murcia in Spagna, 3° Premio Venezia etc. Recentemente è stato Semifinalista e vincitore del Premio come migliore Italiano al prestigioso 66° Maria Canals International Piano Competition di Barcelona 2021, vincitore del Young Artist Piano Series con Roma Tre Orchestre 2021 e del Premio Pianistico Concerti a Teatro 2021 presso la Villa Marigola di Lerici. Ottima carriera anche per Marco Mazzamuto, con il suo “Anselmo Gotti” del 1923, ha suonato nelle più belle sale e teatri di tutta Italia come solista o camerista. Si è diplomato nel 2016 presso l’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania con 10 lode e menzione d’onore, sotto la guida del M° Vito Imperato (Concertmaster presso il Teatro Massimo Vincenzo Bellini).

Il giovane violinista ha già partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali ottenendo diversi premi, tra i quali: “Concorso Internazionale di Musica G. Campochiaro” Catania, “Concorso Nazionale di Musica Barcellona Pozzo di Gotto” Messina, “Concorso Internazionale di Musica Città di Crispiano”, “Concorso Internazionale di Musica Città di Treviso”, Concorso Internazionale di Musica “Isola di Salina”, Concorso Internazionale di Musica “Grand Prize Virtuoso” di Salisburgo, ed altri. Anche se giovanissimo ha già potuto confrontarsi con Maestri del calibro di Sergey Girshenko (primo violino dell’Orchestra di Stato Russa, professore al Conservatorio di Stato di Mosca “PI Tchaikovsky” e artista del popolo), Maurizio Sciarretta, Quartetto di Cremona, Lawrence Dutton (Quartetto Emerson), Sergey Bresler (Quartetto Jerusalem), Alfred Brendel.

Come sempre la stagione concertistica di Ibla Classica International, fondata da Giovanni Cultrera, promossa dall’associazione Agimus, presieduta da Giuseppe Basile, è un palcoscenico importante anche per i giovani talenti del territorio ibleo, che si esibiscono con professionalità e bravura all’interno degli appuntamenti in cartellone. Per questa occasione domenica 26 febbraio aprirà il concerto la giovane pianista Federica Cunsolo, allieva del prof. Lucio Criscione, mentre nel secondo tempo si esibiranno gli allievi del Liceo Coreutico “G. Verga” di Modica diretti dalla prof. Giuliana Voi. L’evento sarà presentato da Isabella Papiro.