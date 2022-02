Vladimir Putin ha lanciato con una dichiarazione in tv un’ “operazione militare speciale” in Ucraina ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari della Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev e in varie città del Paese. “Ho deciso per un’operazione militare speciale”, ha detto Putin. L’obiettivo dichiarato è “proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio”. “Putin ha appena lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina”, ha twittato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, denunciando attacchi contro le “pacifiche città ucraine”. “E’ una guerra di aggressione – ha aggiunto – L’Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin”.