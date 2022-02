Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti con ordinanza dal Questore di Ragusa, di seguito alle determinazioni assunte in sede Riunione Tecnica di Coordinamento interforze tenutasi in Prefettura la scorsa settimana, personale del Commissariato di P.S. di Vittoria ha tratto in arresto due spacciatori colti in flagranza di reato.

Il potenziamento dei servizi di prevenzione e contrasto dei reati predatori e in materia di stupefacenti, attuati anche con pattuglie in borghese, hanno consentito di individuare lo scorso lunedì 21 febbraio, in Piazza Manin, due soggetti dall’atteggiamento sospetto che alla vista dei poliziotti con fare repentino tentavano invano di darsi alla fuga. I due, prontamente bloccati venivano controllati e sottoposti a perquisizione personale che dava esito positivo. Infatti, addosso al primo soggetto venivano rinvenuti circa 14 grammi di presunta sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in stecche, nonché banconote di vario taglio per un totale di euro 105,00.

Addosso al secondo soggetto, invece, veniva rinvenuta presunta sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 32 grammi. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ed i due tratti in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.