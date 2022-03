Nominato un altro direttore all’UOC di Pronto Soccorso dell’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria, si tratta del dr. Giuseppe Molino.

Infatti, a seguito di pubblico concorso Marino è risultato primo nella terna presentata al Direttore Generale, con un punteggio di 66,96.

Nato a Comiso il 1° gennaio del 1975.

Laureato in Medicina e Chirurgia Università di Catania nel 2002. Si abilita all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella prima sessione relativa all’anno 2003.

Specializzato in Medicina Interna nell’Università degli Studi di Catania, anno 2007, con una tesi dal titolo: “L’ecografia nel dipartimento d’emergenza. Ruolo dell’ecografia toracica. Contributo personale”.

È Socio della Società Italiana di Medicina di Emergenze-Urgenze – SIMEU.

Il dr. Molino dal 2009 è stato dirigente medico con rapporto a tempo indeterminato nell’Unità Operativa di M.C.A.U. dell’ospedale di Ragusa.

Prima di entrare a far parte dell’ASP di Ragusa ha svolto attività lavorativa: dal 23/01/2008 al 30/04/2008 è stato dirigente medico, con rapporto a tempo determinato della durata di un anno nella Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Successivamente, dall1° maggio 2008 al 30 settembre 2009, con rapporto a tempo indeterminato, nella S.C. di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Ha partecipato come Relatore a Congressi Nazionali.

Docente a Corsi di Ecografia in Emergenza-Urgenza per la SIMEU e la Winfocus.

È istruttore nei corsi BLS ed ACLS per American Heart Association-SIMEU.

È formatore aziendale per i corsi BLS ed ACLS

Ha collaborato alla stesura dei seguenti libri:

Ecografia Clinica nelle Urgenze Emergenze. Casa editrice Panminerva Medica. 2008.

Elementi di Capillaroscopia in Angiologia e Reumatologia. Autori: Luigi Di Pino, Elisabetta Battaglia. Catania, Giugno 2008.

Ecografia Clinica nelle Urgenze Emergenze. Edizioni Minerva Medica. 2015.

È autore di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste mediche nazionali e internazionali, nonché di comunicazioni effettuate in Congressi aventi come oggetto la Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso.

Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali, nonché a Corsi di Formazione Specialistica e di Aggiornamento professionale acquisendo, in particolare, competenze sull’uso dell’Ecografo in Pronto Soccorso e sulla Ventilazione Meccanica Non Invasiva nei pazienti critici.

«Un altro tassello che va a riempire il mosaico delle strutture complesse, ancora vuote, della nostra Azienda, garantendo, così, risposte sanitarie al bisogno di assistenza che i cittadini ci chiedono. Desidero ringraziare il personale tutto che garantisce sempre grande professionalità ed esperienza nella gestione del Pronto Soccorso – il commento di Angelo Aliquò, direttore generale ASP.