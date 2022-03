L’Azienda Sanitaria di Ragusa – come già comunicato – ha dedicato l’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna – alla salute delle donne.

Tante le iniziative che sono cominciate il 1° marzo e si protrarranno fino alla fine del mese. Proprio per la Giornata dell’8 marzo ha messo in cantiere – condividendole con le Associazioni di Volontariato – eventi con appuntamenti dedicati non solo alla prevenzione, come gli screening, ma anche incontri e confronti per parlare della salute della donna.

Nelle scuole, nelle piazze, nei centri vaccinali tutte iniziative che serviranno a dimostrare l’attenzione che l’ASP ha nei confronti delle donne.

Di seguito il programma della Giornata.

UOC Epidemiologia

Vaccinazione anti HPV (Papilloma Virus)

Ragazze e donne fino a 45 anni

Ragazzi fino ai 26 anni

08,30 – 12,30 | 15.00 – 17.00

Numero Verde Provinciale 800 05 05 10

Centri vaccinali di:

Ragusa | Modica | Vittoria | Comiso | Pozzallo

AVIS Monterosso Almo – LILT – UOSD Chirurgia Senologica

Ecografie

09,30 – 13.00 | Massimo = 6 ecografie

Visite Senologiche

Dalle ore 16.00 | Massimo = 10 visite

Associazione “Altea”, UOC Dipendenze Patologiche Unità di Strada, Consultorio Scicli, UOSD Screening Mammografico e Diagnostica Senologica

Screening Prevenzione Tumore al Seno e Screening cervico-carcinoma Scicli, C.da Zagarone – 09.00 – 13.00

Consultorio Scicli

Screening Prevenzione Tumore al Seno e Screening cervico-carcinoma

Scicli, C.da Zagarone 09.00 – 13.00

Azienda Agricola “Colle d’oro” e UOSD Screening Mammografico e Diagnostica Senologica – Prevenzione tumore al seno. Incontro con le lavoratrici Ispica, Contrada Bufali 11.00

UOC Ostetricia e Ginecologia ospedale “Giovanni Paolo II”

Ambulatoria sessualità e contraccezione | Ambulatorio fertilità | Ambulatorio riabilitazione pavimento pelvico | Ambulatorio menopausa con studi osteoporosi

09.00 – 13,30 | 14,30 – 19.00

Prenotazione allo 0932 600 639 | Massimo = 10 pazienti per turno

UOC Ostetricia e Ginecologia ospedale “Maggiore” Modica

Porte aperte per ecografie ginecologiche

10.00 – 17.00

Prenotazioni 0932 448 029 (09.00 – 12.00)

UOC Ostetricia e Ginecologia ospedale “R. Guzzardi” Vittoria

Visite ed ecografie ostetriche e ginecologiche gratuite

10.00 – 14.00

0932 999 357 – 0932 999 367 | Massimo = 10 pazienti

UOC Cardiologia ospedale “Maggiore” Modica

Visite gratuite ambulatorio di cardiologia

08,30 – 12,30

Prenotazioni 0932 44 80 63 (a partire da giorno 28 febbraio 2022) | Massimo = 16 visite

Associazione “Altea” e LIONS – Modica

Incontro su: “Informazione e prevenzione tumore al seno”

Palazzo Cultura Modica – Ore 17.00

Reparto UOC Neurologia (5° Piano) ospedale “R. Guzzardi” Vittoria

Declino cognitivo nelle donne dai 50 anni in su

09.00 – 13.00 – Tel. 333 92 98 551

Consultorio 2 Ragusa

– 09.00 – 13.00 “Screening cervico carcinoma”

Ore 16.00 – Incontro sul tema Medicina di Genere:

“Il Genere come determinante della salute”.

0932 234 141

UOS Endocrinologia ospedale “Maggiore” Modica

“Screening ecografico tiroideo alle donne” 09.00 – 14.00 –

0932 44 86 58

UOC Medicina ospedale “Maggiore” Modica

“Visite Pneumologiche”

09.00 – 13.00 – Prenotazione 0932 44 81 18

UOC Medicina Generale ospedale “Giovanni Paolo II”

“Screening diabetologico – Ambulatorio diabetologia”

10.00 – 12.00 – Prenotazione 0932 600 293

UOC ORL ospedale “Giovanni Paolo II” Torre B Piano 1

Visite di stomatologia oncologica – 09.00 – 13.00 – Prenotazione 0932 600 572

Ambulatorio di audiovestibologia ospedale “Maria Paternò Arezzo” Ragusa

Visite ed esami audiometrici 08,30 – 12,30 – Prenotazione 0932 600 576

UOC Cardiologia ospedale “Giovanni Paolo II”

Screening Cardiologico in televisita – Prenotazione: [email protected]

UOC Medicina ospedale “R. Guzzardi” Vittoria

Test salivari HCV donne over 50 – Dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

0932 999 110

UOC Distretto Sanitario Vittoria – Comiso

Vaccinazione Covid: Open day per donne in gravidanza.

Vittoria – Fiera EMAIA 8 – 12 Marzo

UOS di Genetica Medica ospedale “Maria Paternò Arezzo”

Consulenza Genetica Pre-Test, in caso di familiarità, per tumori della mammella e dell’ovaio. Collegamenti on line tramite piattaforma Teams

Info: [email protected] tel. 0932 600 442

Consultorio Familiare Ragusa 1

Mattina: Open day screening cervicocarcinoma

Pomeriggio: Incontro sulla menopausa

Consultorio Familiare Ragusa 2

Mattina: Open day screening cervicocarcinoma

Consultori S. Croce Camerina – Chiaramonte

Mattina: Open day screening cervicocarcinoma e consulenze

Pomeriggio: Visite Ginecologiche e senologiche

Consultorio Modica 2

Mattina: Open day screening cervicocarcinoma

Pomeriggio: Sostegno allattamento al seno

Consultori Ispica – Pozzallo

Mattina: Open day screening cervicocarcinoma

Pomeriggio: Open day screening cervicocarcinoma

Consultorio Comiso

Mattina: Open day screening cervicocarcinoma

Pomeriggio: Incontro sulla menopausa

Consultorio Vittoria 2

Mattina: Open day screening cervicocarcinoma

Pomeriggio: Incontro sulla menopausa

Consultori Modica 1

Mattina: Open day screening cervicocarcinoma

Pomeriggio: Sostegno all’allattamento al seno

Consultori Modica 1, Modica 2 e Scicli

“Incontri di sostegno all’allattamento”

dalle 15.00 alle 17.00 – presso i consultori Modica 1, Modica 2 e Scicli c/o Palestra del Consultorio di Modica 2

Psicologia Ospedaliera ospedale “Maggiore” Modica

Stanza Psicologia Ospedaliera Sportello Ascolto e consulenza

09.00 – 13.00 -Prenotazione 331 91 61 834

Servizio di Psicologia Ospedaliera (ex ambulatorio oculistica) ospedale “Maria Paternò Arezzo” Ragusa

Consulenze di Psiconcologia – dalle 09.00 alle 18.00 – Prenotazione 333.490 3243

Gli psicologi dei consultori familiari aderiscono alle attività di consulenza e ascolto.

Prenotazioni da effettuare nei consultori.

L’AVO dona mazzetti di mimose alle donne.

