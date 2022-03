Un incidente mortale, nel pomeriggio di oggi, a Chiaramonte Gulfi. Una donna di 66 anni, ragusana è morta nello scontro che si è verificato intorno alle 15,30, sulla strada statale 514, in contrada Coffa, all’altezza di una stazione di servizio molto frequentata.

La donna, che si trovava al volante di una Dacia, è morta sul colpo; il marito, in gravi condizioni,. è stato trasferito in elisoccorso in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’altra auto coinvolta nell’incidente è una Tiguan. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il corpo della donna ed il marito e gli uomini del 118. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Ragusa.