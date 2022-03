Prosegue incessante l’azione dei militari dell’Arma dei Carabinieri di Modica, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica, nel corso di un dedicato servizio di contrasto alla vendita di sostanze psicotrope a seguito di prolungata attività investigativa, hanno tratto in arresto un giovane ispicese 31enne, disoccupato, pregiudicato, responsabile di detenzione al fine di spaccio di consistenti quantitativi di stupefacente. I militari, dopo un’approfondita attività di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto 200 gr di marjuana, suddivisa in involucri di plastica, una busta contenente derivati essiccati di stupefacente per aumentare le eventuali dosi da vendere e vaschette da alimenti utilizzate per lo stoccaggio della sostanza psicotropa.

Quanto rinvenuto è stato opportunamente sequestrato e, lo stupefacente, previa campionatura, inviato al laboratorio di analisi dell’ASP di Ragusa per gli accertamenti di rito.

Il soggetto, a seguito della convalida dell’arresto, dopo la restrizione in regime di arresti domiciliari, ha ricevuto, dall’Autorità giudiziaria competente, il provvedimento che ne dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.