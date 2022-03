La conferenza episcopale siciliana ha dato l’ok affinchè possano tornare a svolgersi le processioni religiose in Sicilia, a partire dal 31 marzo, giorno in cui cesserà la stato di emergenza pandemica. A partire dalla domenica delle palme, infatti, si potranno di nuovo avere nelle nostre città i festeggiamenti che sono venuti a mancare in questi ultimi due anni a causa dell’emergenza dovuta al covid.

Anche al Santuario di Maria SS. di Gulfi, dunque, si potrà di nuovo tornare a festeggiare con la tradizionale salita della Madonna, tanto cara ai Chiaramontani. Una notizia molto attesa che riempie di gioia il cuore di tutti i fedeli e di tutti coloro hanno una particolare devozione per la Vergine di Gulfi.

L’appuntamento è per il 24 aprile al Santuario conla 378esima Salita della Madonna a Chiaramonte.

Nella nota diffusa dai vescovi, si raccomanda di evitare i fuochi d’artificio, in segno di rispetto per tutte le popolazioni che attualmente vivono il conflitto in Ucraina.