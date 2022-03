Tre appassionanti storie di amore e verità raccontate attraverso le gesta e gli atti di coraggio di tre “grandi” ma “piccole” donne. Appuntamento al Teatro Donnafugata sabato 19 marzo alle ore 20.30 e domenica 20 marzo alle ore 18.30 con lo spettacolo “Letizia va alla guerra. La suora, la sposa e la puttana”, con Agnese Fallongo che è anche l’autrice e Tiziano Caputo. Un’opera tragicomica che racconta la storia di tre donne del popolo solo apparentemente distanti tra di loro, tutte travolte dagli eventi bellici del XX secolo. Agnese Fallongo e Tiziano Caputo si alternano sulla scena dando vita a tutti i personaggi della storia, e con delicata ed intensa esibizione, riescono a dare forza e dignità alle storie poco conosciute delle persone “comuni” che hanno vissuto il periodo bellico e che, con umiltà e coraggio, sottovoce, hanno fatto la storia.

In questo testo un unico nome, Letizia, scandisce tre storie che sono state segnate dalle due guerre mondiali. La prima Letizia è una giovane donna che durante il primo conflitto mondiale parte dalla Sicilia per il fronte carnico, sperando di ritrovare il marito Michele. La seconda Letizia è un’orfana cresciuta dalle suore a Littoria (Latina), che è stata riconosciuta dalla zia solo dopo essere diventata maggiorenne. Arriverà a Roma in concomitanza dell’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, piena di speranze per la richiesta di lavoro femminile determinato dalla guerra. Ma il destino ha altro in serbo per lei, infatti dovrà ripiegare verso un diverso genere di “occupazioni”. E per finire abbiamo Suor Letizia, di origine venete, che ha preso tardivamente i voti. L’anziana sorella dai modi bruschi si rivelerà il punto di unione delle storie di queste tre grandi donne, tanto lontane quanto unite.

I due protagonisti, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, riescono con garbo a delicatezza a raccontare, partendo da fonti storiche poco conosciute, una parte drammatica della storia del nostro Paese. Come capitoli di un unico racconto, “Letizia va alla guerra. La suora, la sposa e la puttana” porta lo spettatore a vivere queste vicende intense e commoventi, capaci anche di far sorridere. La messa in scena essenziale riesce a dare ancora più potenza al messaggio di coraggio e amore che la storia vuole mandare, rendendo omaggio alle storie delle “piccole persone comuni”, a chi fa la storia senza esserne protagonista, a chi compie quei piccoli atti di coraggio che sono capaci di cambiare la vita di qualcuno, il tutto in nome dell’amore. Il tutto è reso ancora più intenso grazie all’accompagnamento musicale dal vivo di Tiziano Caputo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Va ricordato che in base alle nuove disposizioni normative anticovid si potrà accedere al teatro, utilizzando esclusivamente mascherine ffp2, naturalmente muniti di green pass. Gli eventi della stagione teatrale, diretta dalle sorelle Vicky e Costanza DiQuattro, hanno il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Banca Agricola Popolare di Ragusa e di Villa San Giorgio. Sponsor sono Randstad, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software e Rosso di Sicilia. Info su www.teatrodonnafugata.it