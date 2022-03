Un momento significativo per tutti i fedeli amanti dei nostri amici a quattro zampe. Nonostante le condizioni meteo non abbiano permesso di fare svolgere il rito, come di consueto, sul sagrato della chiesa, non è mancata l’attenzione da parte di chi ha voluto farli benedire nel salone di via Garibaldi. Quindi, la parrocchia del Santissimo Salvatore, nel contesto dei solenni festeggiamenti in onore a San Giuseppe, ha promosso la tradizionale benedizione degli animali domestici. E’ stato il parroco della chiesa che sorge nel centro storico superiore di Ragusa, il sacerdote Luigi Diquattro, a officiare un rito che ha sempre un fascino particolare. Un rito che è tornato a ripetersi dopo che, l’anno scorso, era ripreso in seguito al lockdown, quando, invece, a causa dell’emergenza sanitaria, si era rimasti fermi anche perché in quella fase non erano stati ancora stabiliti protocolli specifici. Ieri, invece, nonostante il numero di partecipanti sia stato limitato rispetto a quello delle precedenti edizioni, a causa delle restrizioni tuttora vigenti e per il meteo non proprio incoraggiante, il rito è tornato a ripetersi, mettendo in evidenza la grande dedizione che i padroncini nutrono nei confronti dei propri animali (cani, gatti, uccellini ma anche tartarughe) da compagnia. “E’ un gesto di tenerezza, la benedizione degli animali – è stato sottolineato – a cui, chi crede, non intende sottrarsi. Perché oggi sempre più persone, soprattutto quelle avanti negli anni, rimaste sole per tutta una serie di circostanze, trovano conforto nella presenza di cani, gatti e anche altri animali d’affezione. Si tratta di essere viventi e come tali vanno rispettati”. Oggi, intanto, proseguono le celebrazioni. Alle 19 la santa messa celebrata dal parroco, il sacerdote Luigi Diquattro, animata dai ragazzi del catechismo e omaggio floreale da parte dei fanciulli al patriarca San Giuseppe e dono del bastone fiorito di San Giuseppe ai papà. Domani, alle 19, invece, la santa messa sarà celebrata dal sacerdote Mauro Nicosia e animata dalla parrocchia San Paolo di Ragusa.