Quarto appuntamento del corso di formazione su “Il ministro straordinario della comunione e la pastorale della salute” dal titolo: “Il sacramento dell’unzione dei malati nel quadro della cura pastorale agli infermi del ministro straordinario della comunione” che si terrà giovedì 17 marzo 2022, dalle 15 alle 16,30. Il corso sarà fruibile online tramite computer con connessione ad internet. A darne comunicazione l’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa. “I destinatari – spiega il direttore, il sacerdote Giorgio Occhipinti – sono i ministri straordinari della comunione e quanti sono interessati. Invitiamo tutti coloro che sono presenti sul territorio della nostra diocesi a partecipare”. Il relatore sarà don Vincenzo Pierri, docente di Liturgia e Teologia sacramentaria alla Pontificia università Teologica dell’Italia meridionale (Issr e Its – Salerno) e alla Pontificia Università della Santa Croce (Roma); e, ancora, direttore dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi online sul sito nazionale della Pastorale della salute. L’iscrizione va effettuata una sola volta e sarà valida per l’intera durata del corso. Il giorno del corso sarà inviato via mail a tutti gli iscritti il link per accedere al canale YouTube, che rimarrà attivo per rivedere la registrazione dell’appuntamento nel caso non fosse possibile seguirlo in diretta.