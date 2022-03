Proseguono con incisività i servizi attuati dai Carabinieri di Ragusa, con particolare riguardo al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, problematica al centro dell’attenzione e delle attività dell’Arma.

Nel corso della settimana, i militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno svolto una perquisizione all’interno di un’abitazione di un uomo residente in città, avendo appreso di un’attività di spaccio di sostanza stupefacente che si consumava in quel luogo.

A seguito dell’attività di polizia i Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione perquisita, gr. 45 di hashish, una dose di cocaina e una serie di strumenti utilizzati per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente in dosi, oltre ad una somma di € 50, presumibile profitto dell’attività di spaccio.

I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto il ragusano, 34enne pregiudicato, disoccupato, residente nell’abitazione perquisita, e sottoposto a sequestro tutto il materiale costituente prova di reato. Il Tribunale di Ragusa, a seguito di convalida dell’arresto, ha disposto l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla P.G. per l’uomo.

Nel medesimo contesto è stato anche segnalato alla locale Prefettura un ventottenne ragusano per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.