San Giuseppe a Ragusa, domani è il giorno della solennità. Sono numerosi gli appuntamenti in programma nella parrocchia del Santissimo Salvatore dove il culto al patriarca è coltivato da generazioni. Intanto ci sarà l’antico rito della benedizione del pane di San Giuseppe. Sarà effettuato nel corso delle sante messe che si celebreranno durante la giornata: alle 9, alle 10, alle 11 e alle 19,30. In particolare, la funzione religiosa delle 9 sarà celebrata dal sacerdote Giovanni Mandarà, amministratore della parrocchia San Giovanni Maria Vianney di Ragusa. Alle 10, la funzione religiosa sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Filesi, vicario parrocchiale di San Giuseppe artigiano, a Ragusa. Alle 11 la santa messa sarà celebrata dal sacerdote Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Ci sarà il rito della benedizione degli ammalati e degli anziani. In serata, alle 19, la recita del Rosario e alle 19,30 la santa messa che sarà celebrata dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e animata dalla corale parrocchia del Santissimo Salvatore di Ragusa. Alle 21, poi, si terrà la cenetta comunitaria organizzata dall’Azione cattolica parrocchiale presso il salone di via Garibaldi 134. L’iniziativa si terrà nel rispetto delle vigenti normative anticovid. Domani, la chiesa rimarrà aperta dalle 8 alle 20, si entra e si esce dal portone centrale in fila, distanziandosi un metro gli uni dagli altri.