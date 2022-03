Lo scorso 17 marzo, la pattuglia di Pronto Intervento della polizia locale di Modica era intervenuta, intorno alle 10,30, in Viale Quasimodo, inviata dalla Centrale Operativa, poiché era stato segnalato un incidente stradale che aveva coinvolto due autovetture. Il conducente di una delle utilitarie coinvolte, all’arrivo degli agenti, a stento si reggeva in piedi e pronunciava, oltremodo, delle frasi senza senso. La polizia locale chiedeva, allora, l’intervento dell’ambulanza del 118 che, giunta sui luoghi, provvedeva a trasferire l’uomo al Pronto Soccorso, dove l’interessato, col suo consenso (ex art. 354 c.p.p.) veniva sottoposto ad accertamenti clinici.

All’arrivo della pattuglia in ospedale, veniva accertato, tra l’altro, che l’automobilista aveva abbandonato volontariamente l’Ospedale. Gli agenti riuscivano a contattarlo e a identificarlo. L’uomo, 52 anni, modicano, è stato, pertanto, deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per guida in stato di ebbrezza, poiché è risultato con un tasso alcolemico pari a 204,00 mg/dl, quindi superiore a 1,5 g/l, e sanzionato per la velocità con la quale percorreva Viale Quasimodo che non gli ha permesso di arrestare l’autovettura per evitare un incidente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo