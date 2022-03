Una rapina si è consumata stanotte intorno alle 1.30 circa nelle campagne di Chiaramonte, zona Roccazzo. Ignoti malviventi sono entrati in una casa abitata da una coppia di rumeni: una 50enne è rimasta ferita, per fortuna in modo lieve.

E’ stata medicata all’ospedale di Vittoria, per fortuna non è grave. Ancora da quantificare il bottino. Indagini dei carabinieri.