La Direzione Medica dell’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria, in collaborazione con il Rotary Club Vittoria, ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino.

È stata allestita una postazione nel padiglione “A” lato della Farmacia, a partire da giorno 4 e fino all’8 aprile, dalle ore 13:30 alle 15:00, si potranno consegnare i prodotti di prima necessità.

Si tratta di alimenti a lunga conservazione oltre ad altri prodotti per l’igiene: assorbenti, pannolini, spazzolini e dentifricio ecc.

«E’ un’iniziativa che intende coinvolgere non solo il personale ospedaliero ma anche i cittadini vittoriesi, persone generose e solidali verso questo popolo martoriato dalla guerra – ha sottolineato il direttore del P.O. Giuseppe Drago – sono sicuro che saranno in tanti a raccogliere l’invito che questa Direzione medica ha lanciato con lo slogan il “Guzzardi in aiuto – distanti ma vicini”.