L’Azienda Sanitaria di Ragusa – su indicazione dell’Atto di indirizzo del Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Assessorato Regionale della Salute – ha provveduto a riprogrammare le attività degli HUB e dei centri vaccinali del territorio, a far data dal 4 aprile 2022.

Di seguito le indicazioni della nuova programmazione oraria:

Il Distretto di Vittoria a far data dal 4 aprile:

“ex Fiera Emaia” di Vittoria: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

PO “R. Margherita” di Comiso il lunedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il mercoledì dalle ore 14:30 dalle ore 19:30.

Il Distretto di Ragusa, a far dal 10 aprile:

“ASI” Ragusa: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 14.00

Centro Terza Primavera “Santa Croce Camerina: il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13.00.

I Punti Vaccinali afferenti al Dipartimento di Prevenzione garantiranno l’attività di vaccinazione, a far data dal 10 aprile:

Ambulatorio vaccinale di Modica – il lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 14:30 alle ore 19:30, il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00;

Ambulatorio vaccinale di Ispica: tutti i martedì dalle ore 14:30 alle 19:30;

Ambulatorio vaccinale di Pozzallo: tutti i giovedì dalle ore 14:30 alle 19:30;

Ambulatorio vaccinale di Scicli: il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 19:30.

Per le vaccinazioni a domicilio l’organizzazione rimane a carico dei rispettivi distretti sanitari.

L’U.O.C. Servizio Informatico e della Transizione Digitale è già attivata per la riprogrammazione per le prenotazioni, inoltre garantisce un supporto telefonico 0932658758 per qualsiasi informazione richiesta dai cittadini.