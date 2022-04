Il Porto turistico di Marina di Ragusa ritorna protagonista nell’ambito della vela nazionale grazie al Circolo velico Kaucana. La Federazione italiana vela e l’Associazione italiana classe Optimist hanno infatti incaricato il sodalizio ibleo per l’organizzazione della prima selezione nazionale per il campionato europeo e mondiale che si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la struttura portuale di Marina dal 23 al 25 aprile prossimi. Alla manifestazione parteciperanno atleti dagli 11 ai 14 anni qualificatisi alle selezioni interzonali svoltesi durante lo scorso fine settimana a Senigallia, Riva del Garda, Civitavecchia e Ortona.

Saranno presenti, tra gli altri, atleti appartenenti alle società Fraglia Riva Malcesine, Centro Nautico Bardolino, Circolo Vela Muggia, Società Canottieri Garda Salò, solo per citare i sodalizi più distanti dal capoluogo ibleo. I giovani atleti, unitamente a genitori, allenatori e accompagnatori, animeranno la frazione rivierasca di Ragusa già nei giorni antecedenti la manifestazione visto che nelle giornate del 21 e 22 aprile sono previsti i controlli preventivi di stazza. Nelle strutture ricettive della zona si registra già il tutto esaurito anche in considerazione delle concomitanti festività pasquali. Annunciata, altresì, la presenza, nei giorni di regata, del presidente della Federazione italiana vela, Francesco Ettore, del vicepresidente Giuseppe D’Amico, dei consiglieri nazionali Ignazio Pipitone e Ivan Branciamore, del presidente della Settima zona, Francesco Zappulla, del segretario nazionale della classe Optimist Walter Cavallucci e dei tecnici di classe Marcello Meringolo, Simone Gesi e Giuseppe Palumbo.

L’Italia vanta una grande tradizione nei campionati mondiali ed europei Optimist. Lo scorso anno, l’atleta Alex Demurtas ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati del mondo, mentre agli Europei 2021 l’Italia ha ottenuto la medaglia d’argento con Nicolò Pulito e la medaglia di bronzo con Giuseppe Montesano. L’Italia inoltre è l’unica nazione ad aver vinto con un proprio atleta, Marco Gradoni, il campionato mondiale Optimist per tre edizioni consecutive. I dirigenti del Circolo Velico Kaucana esprimono grande soddisfazione per la fiducia mostrata dagli organismi federali nel delegare il sodalizio ibleo all’organizzazione di una manifestazione di respiro nazionale. “La presenza, per la seconda volta nel breve volgere di pochi anni, del presidente della Federazione italiana vela a Marina di Ragusa – sottolinea il presidente Giuseppe Causapruno – consacra il porto turistico e il Circolo velico Kaucana come sicuro punto di riferimento per l’organizzazione di manifestazioni sportive di livello sempre crescente. L’obiettivo raggiunto è testimonianza di una crescita del nostro sodalizio sia da un punto di vista organizzativo che agonistico visto che vantiamo un promettente vivaio sia nella classe Optimist che nella classe Ilca”. Gli atleti Optimist del Cvk sono stati infatti presenti alla selezione interzonale di Ortona, mentre gli atleti Ilca parteciperanno alla seconda tappa dell’Italia Cup che si svolgerà a Ostia dall’8 al 10 aprile.

L’evento nazionale previsto a Marina di Ragusa fa passare in secondo piano il campionato sociale minialtura Cvk che si svolgerà nelle acque di Scoglitti il 10 aprile prossimo e che, organizzato sempre dal Circolo velico Kaucana, vedrà la presenza di equipaggi provenienti, tra l’altro, da Mazara del Vallo, Gela e Agrigento. E’ da mettere in evidenza come, grazie all’attività del Circolo velico Kaucana si afferma, in tutto il litorale ibleo, una nuova prospettiva turistica associata allo sport della vela.