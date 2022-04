L’ufficio diocesano per la Pastorale della salute ha diramato il calendario delle iniziative religiose in programma in occasione della Settimana santa 2022. “Una serie di appuntamenti – sottolinea il sacerdote Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano – che, perdurando la pandemia, saranno ancora una volta caratterizzati dalla nostra vicinanza ai malati e in particolare dalle persone affette dal Covid, il virus che ha modificato radicalmente la nostra esistenza e il nostro modo di porci con gli altri negli ultimi due anni”. Si comincia venerdì 8 aprile, quinto venerdì di Quaresima, con la Via Crucis del diversamente abile, cammino di speranza e di solidarietà, che si terrà dalle 15 al Consorzio siciliano di riabilitazione a Ragusa. La Via Crucis sarà animata e commentata dai diversamente abili e dagli operatori del centro. Si prosegue sabato 9 aprile con la messa vespertina della Passione del Signore che si terrà alle 17 nella cappella dell’ospedale Civile di Ragusa. La funzione religiosa sarà animata dal personale del 118. Domenica 10 aprile, poi, in occasione della commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme, ci sarà, alle 10, al piazzale dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, la benedizione delle palme animata dai volontari dell’Avo che offriranno a tutti i malati ramoscelli di ulivo benedetti. Sempre domenica, inoltre, alle 11, il rito religioso sarà ripetuto all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.