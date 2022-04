Sono stati due ragazzini di 15 anni, per gioco, ad appiccare l’incendio nell’ex deposito Moltisanti di Ispica, in via dello stadio, dopo aver accumulato residui di polvere da sparo.

I due ragazzi sono rimasti feriti a causa dell’esplosione ma sono riusciti a raggiungere un posto da dove chiedere aiuto. Sono stati trasportati per precauzione in elisoccorso a Catania.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, l’elisoccorso e il personale del 118.