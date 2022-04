Si è concluso il percorso formativo per aspiranti genitori adottivi, iniziato il 10 febbraio, che si è svolto nella sede del Centro Polifunzionale di Ragusa – per poter assicurare la partecipazione in presenza.

Il corso è stato realizzato dal 2° Consultorio di Ragusa e dall’Assessorato Servizi Sociali – Area Minori – comune di Ragusa.

Le dodici coppie partecipati provenienti, oltre che da Ragusa, da diversi comuni della provincia – Comiso, Vittoria, Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli – hanno costituito un gruppo coeso e dinamico, dimostrandosi attivi e interessati ai contenuti proposti.

Il corso, articolato in sei incontri, ha affrontato gli aspetti giuridici e legislativi dell’Adozione Nazionale e Internazionale, la genitorialità e la filiazione adottiva, la motivazione all’adozione, il post adozione, il ruolo del tutore del minore nell’Adozione Nazionale, il ruolo dell’Ente Autorizzato nell’Adozione Internazionale. Nell’incontro conclusivo le coppie hanno incontrato le famiglie adottive, che hanno voluto condividere le loro esperienze, permettendo ai partecipanti di conoscere i percorsi adottivi personali, confrontarsi sulle ansie e sulle paure, in modo da poter effettuare una scelta matura e consapevole, basata sulla riflessione personale e di coppia per poter diventare genitori affettivamente disponibili.

Riportiamo di seguito due testimonianze:

“Spendere due parole per un percorso così intenso e coinvolgente ci sembrava quasi riduttivo, ma pensare che potesse essere d’aiuto ad altre coppie come noi, ci ha spinto a farlo.

Ci siamo approcciati a questo percorso formativo convinti di non avere grossi dubbi sull’adozione, ma mai convinzione fu smontata così velocemente!

Durante ogni singolo incontro si viene travolti da mille utilissime informazioni, in certi momenti si ci sente anche sopraffatti, ma questa sensazione dura ben poco poiché le dottoresse, che sono di una preparazione e delicatezza più unica che rara, hanno la capacità di togliere ogni vostro singolo dubbio, accompagnandovi lungo tutto il percorso con un sorriso e tanti ottimi spunti di riflessione.

Si ha la possibilità di confrontarsi con tante splendide coppie, che entrano a far parte della vostra vita, e portano una piacevolissima sensazione di comprensione e coesione.

A lungo abbiamo visualizzando, nel nostro immaginario, l’adozione come un’insormontabile montagna…ma ora, grazie a questo percorso, c’è stata fornita l’attrezzatura adeguata a poterla scalare.

Ci sentiamo, senza alcun dubbio, di consigliarlo a tutte le coppie che si stanno approcciando al mondo dell’adozione, poiché si ci sente davvero arricchiti.

E. M.

“L’esperienza del percorso formativo sulla “Genitorialità Adottiva” ha rappresentato per noi l’occasione per crescere come coppia e uscire dallo schema mentale che fossimo “soli” in questo faticoso cammino verso la Genitorialità. Abbiamo incontrato coppie come noi, ci siamo rivisti nei loro sguardi smarriti del primo incontro, perché non sapevamo cosa aspettarci, poi però giovedì dopo giovedì siamo diventati un gruppo coeso che esprimeva liberamente dubbi, perplessità paure ed entusiasmo. A guidarci in questa “Strada verso Casa” abbiamo avuto due “autiste” bravissime la Dott.ssa Antonella Pisana e la Dott.ssa Maria Carfi che con schiettezza sincerità e facilità di comunicazione ci hanno dato la mappa per orientarci in questo nuovo percorso ma in realtà più delle parole che a tratti sono stato molto duro, penso ad esempio a: “LUTTO” “ABBANDONO” “VUOTO” “PREGIUDIZI” “DIVERSITA’”, ci hanno trasmesso l’immenso Amore che hanno verso quello che fanno, non un semplice lavoro ma una MISSIONE-VOCAZIONE orientata al benessere dei minori che meritano dei Genitori consapevoli, formati e pronti! Ecco io e mio marito ci portiamo questo dal corso che abbiamo fatto, l’AMORE.

Un Grazie particolare poi va alle famiglie che durante l’ultimo incontro ci hanno dato testimonianza di cosa vuol dire ESSERE UNA FAMIGLIA Dl SERIE A++”