E’ in programma lunedì 11 aprile, Lunedì santo, la santa messa con meditazione sulla Passione che si terrà nella cappella dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. E’ uno degli incontri promossi dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute in occasione della Settimana santa per celebrare al meglio i giorni di festa. “Subito dopo, alle 10 – dice il direttore dell’ufficio diocesano, il sacerdote Giorgio Occhipinti – è prevista la liturgia penitenziale che si terrà sempre nella cappella dell’ospedale. Per il Martedì santo, ripeteremo il rito alle 9 sempre all’ospedale. Mentre è un appuntamento interessante, sempre martedì, quello in programma alle 10 all’ospedale Maria Paternò Arezzo dove, nel reparto hospice, si terrà l’iniziativa denominata “I simboli e le tradizioni pasquali raccontati con il filo della cura”. Gli incontri in occasione della Settimana santa proseguiranno sino al 17 aprile. Ricordo che apriremo l’8 aprile, in occasione del quinto venerdì di Quaresima, con la Via Crucis del diversamente abile (cammino di speranza e di solidarietà) che si terrà dalle 15 al Consorzio siciliano di riabilitazione di Ragusa e che sarà animata e commentata dai diversamente abili e dagli operatori del centro”.