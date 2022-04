In un periodo storico in cui la violenza di genere continua a rappresentare una vera e propria emergenza sociale, i Carabinieri lavorano alacremente per prevenire azioni nefande, cercando di carpire anche quelle piccole avvisaglie sintomatiche di situazioni patologiche e degenerate. In tale contesto i militari della Compagnia di Modica, nella notte di sabato, hanno tratto in arresto, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un 55enne ispicese, coniugato, disoccupato e censurato. I Carabinieri, intervenuti prontamente su segnalazione dei congiunti, hanno trovato il soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica ed ebbrezza alcolica. L’uomo ha continuato a minacciare la moglie nonostante la presenza dei militari ai quali ha opposto resistenza ostacolando le attività di polizia giudiziaria. La donna ha successivamente presentato querela nei confronti del coniuge, a carico del quale risultavano pendenti già diverse denunce per i medesimi reati. L’arrestato è stato poi ristretto in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla competente A.G. della Procura di Ragusa. Il Tribunale Ibleo ha convalidato l’arresto.