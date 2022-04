Il cammino di speranza e solidarietà ha dato il via, ieri pomeriggio, nella sede del Consorzio siciliano di riabilitazione, in via Ettore Fieramosca a Ragusa, alle celebrazioni della Settimana santa organizzate dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. “Abbiamo molto apprezzato – dice il direttore dell’ufficio, il sacerdote Giorgio Occhipinti – i simboli eccellenti che sono stati preparati dal Csr. In particolare, le stazioni sono state realizzate a mano da un operatore di Comiso che ha dimostrato tutta la propria capacità. E, poi, il rito è stato caratterizzato da un momento di preghiera commovente. In particolare, abbiamo usato i testi della Via Crucis di Nino Baglieri. Davvero modo migliore per iniziare questo percorso non poteva esserci”. Oggi, intanto, alle 17, si prosegue con la benedizione delle palme che si terrà nel giardino dell’ospedale Civile di Ragusa. Subito dopo, alle 17,15, ci sarà la messa vespertina animata dal personale del 118 nella cappella dello stesso ospedale. Domani, invece, alle 10, commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme sul piazzale dell’ospedale Giovanni Paolo II. E’ prevista la benedizione delle palme in occasione della celebrazione della Passione del Signore animata dai volontari dell’Avo di Ragusa. A seguire, i malati riceveranno i ramoscelli di ulivo benedetti preparati e offerti dagli stessi volontari Avo.