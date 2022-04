Si pranza vista mare a 360° nella splendida location del ristorante Votavota sul lungomare di Marina di Ragusa con un’ospite d’eccezione, l’artista di Scicli Federica Tomasello che espone la sua personale intitolata ‘Il mare dentro’ e realizzerà un dipinto estemporaneo durante il pranzo.

‘Pranzo con l’Artista’, in programma il 23 aprile, nasce da un’idea degli chef Giuseppe Causarano e Antonio Colombo che, per l’occasione, ‘disegneranno’ un menu totalmente inedito in linea con i quadri dell’artista, affinché le due visioni legate al mare diventino un percorso unico e condiviso.

“Il mare – ha spiegato lo chef Giuseppe Causarano – da sempre è un nostro punto di riferimento. Lo consideriamo l’elemento che definisce la nostra cucina e da cui prendono ispirazione i nostri piatti. Abbiamo sempre sostenuto che la cucina è il nostro personale linguaggio di raccontare il territorio e, attraverso i piatti, esprimiamo la nostra visione di Sicilia e di bellezza. Così è nata l’idea di mettere insieme due visioni di mare, due modalità espressive per omaggiare la nostra costa, attingendo dal mare quella forza narrativa ed evocativa che ci rappresenta e, alcune volte, ci completa. Le opere di Federica – ha proseguito lo chef Causarano – hanno una potenza emotiva di altissimo valore. Guardare le sue tele è stato un tuffo nell’azzurro e in tutte le nuance che la meravigliosa distesa d’acqua che abbiamo innanzi ci regala ogni giorno. Ecco perché pranzare con l’artista, con questa giovane promessa sciclitana, è un racconto in continua evoluzione. Proprio per l’occasione, abbiamo costruito un menu degustazione inedito con piatti che sono legati ai suoi quadri e che troverete esclusivamente per il pranzo del 23 aprile, abbinati alla selezione di vini di Sive Natura”.

Creare guardando il mare è un’azione che ogni giorno compiono Causarano e Colombo e sarà un’esperienza dal privilegiato palcoscenico del Votavota anche per Federica Tomasello che, oltre ad esporre le sue opere, ne realizzerà una proprio innanzi lo sguardo degli ospiti, con tela e gessetti alla mano.

“L’armonia che abbiamo riscontrato nelle opere di Federica – ha aggiunto il pastrychef Antonio Colombo – è la stessa che esprime la nostra cucina, delicata e decisa, inusuale e avvolgente, anticonformista e identitaria, vera e passionale. La forza dei colori rievoca lo studio sull’aspetto cromatico che noi compiamo proprio per creare qualcosa di unico e soprattutto che sia in linea con la nostra identità. Noi cucineremo facendoci ispirare da Federica e lei creerà una sua opera osservando tutto ciò che tutt’intorno la coinvolgerà. La cucina al pari dell’arte è convivialità, profondità e seduzione. Noi vogliamo vivere questa esperienza con tutti voi”.

‘Pranzo con l’Artista’ è un format che il Votavota proporrà anche in altre occasioni per offrire a giovani artisti la possibilità di far conoscere le loro opere e per creare piatti unici e irripetibili, facendo convergere l’estro, la creatività e l’amore per il territorio.