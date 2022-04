Via libera in Sicilia alla seconda dose di richiamo – quarta dose – con vaccino a mRNA, nei punti vaccinali attivi, a seguito dell’emanazione della circolare ministeriale dell’8 aprile 2022. Ad averne diritto i soggetti over 80, gli ospiti di RSA e i soggetti tra i 60 e gli 80 anni con elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di 120 giorni dalla prima dose di richiamo – terza dose.

Al momento tale indicazione non si applica ai soggetti che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della terza dose.

Per maggiori informazioni: https://www.asp.rg.it/hub/