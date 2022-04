Cuor di carciofo gratinato, con rosso d’uovo di quaglia. È questa la gustosa ricetta che lo Chef Pietro Arezzi propone per queste festività della Pasqua. Un piatto originale e armonioso, allo stesso tempo, oltre che richiamo delle tradizioni, che arricchisce le nostre tavole e fa riscoprire antichi sapori. Il carciofo, infatti, è ortaggio tipico delle festività pasquali e l’impiego dell’uovo di quaglia rappresenta quel tocco in più di raffinatezza gastronomica.

Catanese doc, 38 anni, da 6 anni Executive Chef del Blu Panorama, elegante ristorante e sala ricevimenti di Aci Catena (CT), dopo una breve esperienza come Chef sulle navi da crociera, Pietro Arezzi è rientrato nella sua Sicilia per continuare a studiare e sperimentare sempre nuove ricette in cucina e con tanta voglia di raccontare l’Isola a tavola.

RICETTA/CUOR DI CARCIOFO GRATINATO E ROSSO D’UOVO DI QUAGLIA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

4 carciofi, 4rossi d’uovo di quaglia, 250 g. di pancarrè, 100 g. di pecorino siciliano, erbette aromatiche (finocchietto, prezzemolo e menta), uno spicchio d’aglio, sale qb, pepe qb, olio evo da Nocellara dell’Etna.

PROCEDIMENTO:

dopo avere smontato i 4 carciofi con l’aiuto di uno spelucchino, mettiamole a bollire per 10 minuti con acqua e scorza di limone biologico; separiamo i bianchi dai rossi delle uova e, a parte, con l’aiuto di un curter prepariamo una mollica di pancarrè, priva di bucce laterali, aggiungendo del formaggio e trito di erbette aromatiche; scoliamo i nostri carciofi, tamponiamo con un canovaccio, poggiamo i carciofi su dei tegamini da forno, spargiamoli di olio e mollica, al centro posizioniamo il nostro rosso d’uovo ancora crudo e andiamo a gratinare in forno a 180° C per 3 minuti. Il risultato sarà costituito dai nostri carciofi molto gratinati e saporiti e dal rosso d’uovo a mo’ di coche.

Buon appetito e buona Pasqua…